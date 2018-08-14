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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 15398 перегляди

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Сьогодні відзначають Медовий Спас

Київ • УНН

 • 17535 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні 14 серпня відзначають свято Маковія - інакше Перший Спас, Спас на воді, Медовий Спас - народна назва православного свята Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці, яке відзначають у перший день Успінського посту, повідомляє УНН.

Сьогодні відзначають Медовий Спас

У серпні є три свята, що звуться Спасами, і перший з них - Медовий Спас - відзначається 14 серпня. У цей день колись починали збирати мед.

З цього дня розпочинається "спасівка" - піст, який триває два тижні.

У цей день у церквах святять воду, квіти і мак.

На Маковія кожний мав букет квітів, в якому обов'язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет називається "маковійчик" або "маковійка" і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі називають зіллям, зіллячком): волошки, м'ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк-пристрітник.

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