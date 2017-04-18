Сегодня отключат горячую воду в еще 515 домах Киева

С 18 апреля гидравлические испытания столичных теплосетей будут проводиться в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах.

"С 19 апреля по 2 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка". В связи с этим, начиная с 16:00 18 апреля начнется охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школ, 140 ведомств в Святошинском районе; 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе", - говорится в сообщении.

При этом 347 жилых домов отключили от горячей воды накануне, 17 апреля.

"С 18 по 27 апреля испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных "Теремки" и "Минская". В связи с этим, начиная с 16:00 17 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 233 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 12 детских садов, 11 школ и 65 ведомств в Святошинском районе; 80 жилых домов, 2 лечебных заведений, 6 детских садов, 4 школы и 22 ведомств в Оболонском районе; 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском районе; 29 жилых домов, 3 детских садов, 2 школы, 6 ведомств в Голосеевском", - сообщили в "Киевэнерго".

Как сообщал УНН, с 10 апреля в трех районах Киева частично отключат горячую воду.