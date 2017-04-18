Сегодня отключат горячую воду в еще 515 домах Киева

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33353 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100221 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151650 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114579 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115364 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111837 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103794 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106910 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103434 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152410 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сегодня отключат горячую воду в еще 515 домах Киева

Сегодня отключат горячую воду в еще 515 домах Киева

Киев  •  УНН

 • 14173 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня в Святошинском и Соломенском районах отключат горячую воду для испытания теплосетей в 515 жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго", передает УНН.

С 18 апреля гидравлические испытания столичных теплосетей будут проводиться в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах.

"С 19 апреля по 2 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка". В связи с этим, начиная с 16:00 18 апреля начнется охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школ, 140 ведомств в Святошинском районе; 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе", - говорится в сообщении.

При этом 347 жилых домов отключили от горячей воды накануне, 17 апреля.

"С 18 по 27 апреля испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных  "Теремки" и "Минская". В связи с этим, начиная с 16:00 17 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 233 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 12 детских садов, 11 школ и 65 ведомств в Святошинском районе; 80 жилых домов, 2 лечебных заведений, 6 детских садов, 4 школы и 22 ведомств в Оболонском районе; 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском районе; 29 жилых домов, 3 детских садов, 2 школы, 6 ведомств в Голосеевском", - сообщили в "Киевэнерго".

Как сообщал УНН, с 10 апреля в трех районах Киева частично отключат горячую воду.

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