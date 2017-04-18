Сьогодні відключать гарячу воду у ще 515 будинках Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні у Святошинському і Солом’янському районах відключать гарячу воду для випробування тепломереж у 515 житлових будинках. Про це повідомляє прес-служба “Київенерго”, передає УНН.
З 18 квітня гідравлічні випробування столичних тепломереж проводитимуться у Святошинському, Оболонському, Голосіївському, Подільському та Солом’янському районах.
“З 19 квітня по 2 травня випробування тепломереж проводитимуться від районної котельні "Микольська Борщагівка". У зв’язку з цим, починаючи з 16:00 18 квітня розпочнеться охолодження системи з наступним відключенням гарячого водопостачання для 511 житлових будинків, 6 лікувальних закладів, 35 дитячих садків, 22 шкіл, 140 відомств у Святошинському районі; 4 житлових будинків та 4 відомств у Солом’янському районі”, — сказано у повідомленні.
При цьому 347 житлових будинків відключили від гарячої води напередодні, 17 квітня.
“З 18 по 27 квітня випробування тепломереж проводитимуться від станції теплопостачання „Біличі“ та районних котелень „Теремки“ та „Мінська“. У зв’язку з цим, починаючи з 16:00 17 квітня розпочалось охолодження системи з наступним відключенням гарячого водопостачання для 233 житлових будинків, 9 лікувальних закладів, 12 дитсадків, 11 шкіл та 65 відомств у Святошинському районі; 80 житлових будинків, 2 лікувальних закладів, 6 дитсадків, 4 шкіл та 22 відомств в Оболонському районі; 5 житлових будинків та 4 відомств у Подільському районі; 29 житлових будинків, 3 дитсадків, 2 шкіл, 6 відомств у Голосіївському”, — повідомили у “Київенерго”.
Як повідомляв УНН, з 10 квітня у трьох районах Києва частково відключать гарячу воду.