Сегодня состоятся очередные поединки группового раунда Лиги чемпионов

Немецкий арбитр Брих рассудит встреча лидеров группы Е в котором "Севилья" на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" будет принимать английский "Ливерпуль". Испанский коллектив занимает вторую строчку с 7 пунктами и отстает от "мерсисайдцев" на 1 балл.

Обе команды выйдут в плей-офф в случае своей победы. В первом туре соперники расписали мировую на "Энфилде" - 2:2. Другой матч "четверки" Е состоится в Москве между "Спартаком" и "Марибор".

В квартете G также пройдет поединок лидеров - первая команда группы турецкий "Бешикташ" (10 очков) будет принимать "Порту" (6). В стартовой игре команд турки получили гостевую победу 3:1, хотя историческое противостояние команд на стороне португальцев - 3 победы против 1 поражение при 1 ничьей.

"Бешикташ" гарантирует себе плей-офф (и первое место), если не проиграет. А "Порту" выйдет из группы, если достигнет успеха, а "Лейпциг" в гостях не выигрывает в "Монако".

Стоит отметить противостояние клуба Украинский Андрея Ярмоленко "Боруссии" Д с "Тоттенхэмом". Английский коллектив гарантировал себе путевку в следующий раунд соревнований (10 очков). "Шмелям" (2 очка) необходимо побеждать и надеяться на осечку "Реала" (7) в игре с "АПОЭЛ" (2), чтобы иметь шансы на выход из группы.

Добавим также, в квартете F "Шахтер" в гостях сыграет с "Наполи" , а "Манчестер Сити" примет аутсайдера группы "Фейеноорд".