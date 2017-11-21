Сьогодні відбудуться чергові поєдинки групового раунду Ліги чемпіонів

ukru
14:09 • 14887 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 24543 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 62541 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 57238 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 65831 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 113856 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 110971 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 119317 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 174517 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111158 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.7 м/с
35 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 130716 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 140437 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 176985 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 104379 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 124781 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 6064 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 62541 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 124803 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 174517 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 177006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 14941 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 42818 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 129065 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 119333 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 150301 перегляди
Актуальне
Сьогодні відбудуться чергові поєдинки групового раунду Ліги чемпіонів

Сьогодні відбудуться чергові поєдинки групового раунду Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 17083 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У квартетах Е, F, G, H, пройдуть поєдинки п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН.

Німецький арбітр Фелікс Брих розсудить зустріч лідерів групи Е в якому "Севілья" на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" прийматиме англійський "Ліверпуль". Іспанський колектив посідає другий рядок із 7 пунктами і відстає від "мерсисайдців" на 1 бал.

Обидві команди вийдуть у плей-оф у разі своєї перемоги. В першому турі суперники розписали мирову на "Енфілді" - 2:2. Інший матч "четвірки" Е відбудеться у Москві між "Спартаком" та "Марібором".

У квартеті G також пройде двобій лідерів – перша команда групи турецький "Бешикташ" (10 очок) прийматиме "Порту" (6). У стартовій грі команд турки здобули гостьову звитягу 3:1, хоча історичне протистояння команд на боці португальців – 3 перемоги проти 1 поразки при 1 нічиї.

"Бешикташ" гарантує собі плей-оф (і перше місце), якщо не програє. Натомість "Порту" вийде з групи, якщо досягне успіху, а "Лейпциг" у гостях не виграє у "Монако".

Варто відзначити протистояння клубу українця Андрія Ярмоленка "Борусії" Д із "Тотенхемом". Англійський колектив гарантував собі путівку до наступного раунду змагань (10 очок). "Джмелям" (2) необхідно перемагати та надіятися на осічку "Реалу" (7) у грі з "АПОЕЛом" (2) аби мати шанси на вихід з групи.

Додамо також, у квартеті F "Шахтар" в гостях зіграє із "Наполі", а "Манчестер Сіті" прийматиме аутсайдера групи "Фейєнорд".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$278.61
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,704.40
S&P 500
$5,706.63
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,079.94
Ethereum
$2,009.75