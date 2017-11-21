Сьогодні відбудуться чергові поєдинки групового раунду Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У квартетах Е, F, G, H, пройдуть поєдинки п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН.
Німецький арбітр Фелікс Брих розсудить зустріч лідерів групи Е в якому "Севілья" на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" прийматиме англійський "Ліверпуль". Іспанський колектив посідає другий рядок із 7 пунктами і відстає від "мерсисайдців" на 1 бал.
Обидві команди вийдуть у плей-оф у разі своєї перемоги. В першому турі суперники розписали мирову на "Енфілді" - 2:2. Інший матч "четвірки" Е відбудеться у Москві між "Спартаком" та "Марібором".
У квартеті G також пройде двобій лідерів – перша команда групи турецький "Бешикташ" (10 очок) прийматиме "Порту" (6). У стартовій грі команд турки здобули гостьову звитягу 3:1, хоча історичне протистояння команд на боці португальців – 3 перемоги проти 1 поразки при 1 нічиї.
"Бешикташ" гарантує собі плей-оф (і перше місце), якщо не програє. Натомість "Порту" вийде з групи, якщо досягне успіху, а "Лейпциг" у гостях не виграє у "Монако".
Варто відзначити протистояння клубу українця Андрія Ярмоленка "Борусії" Д із "Тотенхемом". Англійський колектив гарантував собі путівку до наступного раунду змагань (10 очок). "Джмелям" (2) необхідно перемагати та надіятися на осічку "Реалу" (7) у грі з "АПОЕЛом" (2) аби мати шанси на вихід з групи.
Додамо також, у квартеті F "Шахтар" в гостях зіграє із "Наполі", а "Манчестер Сіті" прийматиме аутсайдера групи "Фейєнорд".