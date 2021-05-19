Сегодня состоится встреча Блинкена с Лавровым: о чем будут говорить
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 мая проведут в Исландии первую личную встречу. Об этом говорится в обнародованном расписании работы руководства Госдепартамента США, сообщает УНН.
Детали
Так, из графика известно, что переговоры руководителей внешнеполитических ведомств состоятся во второй половине дня. В начале переговоров к съемкам будут допущены камеры из официальных пулов обеих сторон. Как правило, остальные встречи происходит за закрытыми дверями.
Чиновники обеих стран заявляли, что встреча пройдет с целью подготовки к потенциальному саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина в следующем месяце. Пока нет точной даты и места проведения этого саммита пока неизвестны.
Блинкен и Лавров, вероятно, обсудят и другие темы. Это будет их первая встреча с момента вступления в должность президента Джо Байдена.
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В последнее время в США возникли разногласия с Россией по поводу ряда вопросов, в частности, заключения критика Кремля Алексея Навального, наращивание российского военного присутствия у границ Украины, кибератак на США, российского проекту “Северный поток-2”, вмешательство в западные избирательные процессы.
Москва обвинила США в попытках вмешательства в ее внутренние дела.
Справка
Арктический совет, состоящий из восьми членов, проводить свое заседание в Рейкьявике 19-20 мая. Там отметят завершения двухлетнего председательства Исландии и 25-ю годовщину создания группы.
Россия принимает на себя обязанности председателя Арктического совета на следующие два года.