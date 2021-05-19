Сьогодні відбудеться зустріч Блінкена з Лавровим: про що говоритимуть

Деталі

Так, з графіку відомо, що переговори очільників зовнішньополітичних відомств відбудуться в другій половині дня. На початку переговорів до зйомок будуть допущені камери з офіційних пулів обох сторін. Як правило, решта зустрічі відбувається за зачиненими дверима.

Чиновники з обох країн заявляли, що зустріч пройде з метою підготовки до потенційного саміту президентів Джо Байдена і Володимира Путіна наступного місяця. Наразі немає точної дати і місця проведення цього саміту наразі невідомі.

Блінкен і Лавров, імовірно, обговорять й інші теми. Це буде їхня перша зустріч із моменту вступу на посаду президента Джо Байдена.

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Останнім часом у США виникли розбіжності з Росією з приводу низки питань, зокрема, ув’язнення критика Кремля Олексія Навального, нарощування російської військової присутності біля кордонів України, кібератак на США, російського проєкту “Північний потік-2”, втручання у західні виборчі процеси.

Москва звинуватила США в спробах втручання в її внутрішні справи.

Довідково

Арктична рада, що складається з восьми членів, проводитиме своє засідання в Рейк’явіку 19-20 травня. Там відзначать завершення дворічного головування Ісландії та 25-ту річницю створення групи.

Росія перебирає на себе обов’язки голови Арктичної ради на наступні два роки.