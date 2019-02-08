Сегодня состоится заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши

"Сегодня в г. Варшава состоится XXVІІ заседание Консультационного Комитета президентов Украины и Республики Польша. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов украинского-польских отношений, противодействие российской агрессии в контексте членства Польши в Совете Безопасности ООН, проблематика европейской и евроатлантической интеграции Украины и дорожная карта укрепления стратегического партнерства между двумя государствами", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призывает рассмотреть возможность отправки в Украину миротворческой миссии ООН.