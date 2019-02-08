Сьогодні відбудеться засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі

"Сьогодні у м. Варшава відбудеться XXVІІ засідання Консультаційного Комітету президентів України та Республіки Польща. Обговорюватимуться широкий спектр питань українсько-польських відносин, протидія російській агресії в контексті членства Польщі в Раді Безпеки ООН, проблематика європейської та євроатлантичної інтеграції України та дорожня карта зміцнення стратегічного партнерства між двома державами", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликає розглянути можливість відправки до України миротворчої місії ООН.