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Сьогодні відбудеться засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі

Сьогодні відбудеться засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні у м. Варшава відбудеться XXVІІ засідання Консультаційного Комітету президентів України та Республіки Польща. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП. 

"Сьогодні у м. Варшава відбудеться XXVІІ засідання Консультаційного Комітету президентів України та Республіки Польща. Обговорюватимуться широкий спектр питань українсько-польських відносин, протидія російській агресії в контексті членства Польщі в Раді Безпеки ООН, проблематика європейської та євроатлантичної інтеграції України та дорожня карта зміцнення стратегічного партнерства між двома державами", - сказано у повідомлені. 

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликає розглянути можливість відправки до України миротворчої місії ООН.

Українські Національні Новини

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