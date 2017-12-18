Сегодня состоится видеоконференция по вопросу освобождения заложников - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня в полдень состоится видеоконференция по вопросу освобождения заложников на Донбассе.
Об этом во время заседания согласительного совета заявила первый заместитель главы Верховной Рады, участница минских переговоров Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в 12:00 у нас видеоконференция гуманитарной подгруппы по вопросам освобождения заложников", - сообщила И.Геращенко.
Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос обмена пленными на Донбассе с лидерами боевиков ОРДЛО. В тот же день он провел переговоры с главарями боевиков ОРДЛО. По их итогам в Кремле заявили, что они поддерживают проведение обмена пленными.
Позднее вопрос проведения обмена на переговорах в Вене обсудили глава МИД Павел Климкин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Точная дата обмена пленными не была согласована.
По последним данным участницы минских переговоров Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 162 человека. В СБУ заявили, что Украина готова к проведению обмена пленными в формате "306 на 74". Боевики также подтвердили согласие выдать 74 заложника.
Последний обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2016 года.