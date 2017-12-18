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Сьогодні відбудеться відеоконференція з питання звільнення заручників - Геращенко

Сьогодні відбудеться відеоконференція з питання звільнення заручників - Геращенко

Київ • УНН

 • 8798 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні опівдні відбудеться відеоконференція з питання звільнення заручників на Донбасі.
Про це під час засідання погоджувальної ради заявила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні о 12:00 у нас відеоконференція гуманітарної підгрупи з питань звільнення заручників", - повідомила І.Геращенко.

Нагадаємо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін пообіцяв обговорити питання обміну полоненими на Донбасі з лідерами бойовиків ОРДЛО. У той же день він провів переговори з ватажками бойовиків ОРДЛО. За їх підсумками в Кремлі заявили, що вони підтримують проведення обміну полоненими.

Пізніше питання проведення обміну на переговорах у Відні обговорили голова МЗС Павло Клімкін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Точна дата обміну полоненими не була узгоджена.

За останніми даними учасниці мінських переговорів Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО утримують у заручниках 162 людини. У СБУ заявили, що Україна готова до проведення обміну полоненими в форматі "306 на 74". Бойовики також підтвердили згоду видати 74 заручники.

Останній обмін полоненими на Донбасі відбувся в грудні 2016 року.

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