Сегодня состоится суд над подозреваемыми в убийстве жителя Кривого Озера полицейскими
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня в Николаевской области начнется суд над сотрудниками полиции, которые подозреваются в убийстве летом 2016 г. жителя Кривого Озера О.Цукермана. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
Уголовное дело будут слушать во Врадиевском районном суде. Начало в 11:00.
Напомним, 24 августа 2016 г. около 3:30 сотрудники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину О.Цукерману телесные повреждения, от которых последний погиб.
Как сообщал УНН, полицейский в Кривом Озере наступал на горло потерпевшему - следствие.