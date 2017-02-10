Сьогодні відбудеться суд над підозрюваними у вбивстві мешканця Кривого Озера поліцейськими

Кримінальну справу будуть слухати у Врадіївському районному суді. Початок об 11:00 годині.

Нагадаємо, 24 серпня 2016 року близько 3:30 працівники Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївської області на вул. Некрасова у смт. Криве Озеро перевищили службові повноваження і завдали громадянинові О.Цукерману тілесні ушкодження, від яких останній загинув.

Як повідомляв УНН, поліцейський у Кривому Озері наступав на горло потерпілому - слідство.