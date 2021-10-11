Сегодня состоится прощание с нардепом Поляковым
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Прощание с нардепом Антоном Поляковым состоится 11 октября в Чернигове. Об этом говорится на его фейсбук-странице, пишет УНН.
Детали
Проститься с народным депутатом Украины можно будет с 10 утра в Черниговском областном филармоническом центре на проспекте Мира.
Напомним
33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве с пометкой "естественная смерть". Экспертиза установила, что смерть нардепа наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
В данный момент ожидаются результаты еще ряда экспертиз. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть отравление , в том числе и посторонним лицом. В МВД подтвердили , что в крови нардепа Полякова был метадон