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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 111031 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107908 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106906 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Сегодня состоится прощание с нардепом Поляковым

Сегодня состоится прощание с нардепом Поляковым

Киев  •  УНН

 • 46449 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Прощание с нардепом Антоном Поляковым состоится 11 октября в Чернигове. Об этом говорится на его фейсбук-странице, пишет УНН.

Детали

Проститься с народным депутатом Украины можно будет с 10 утра в Черниговском областном филармоническом центре на проспекте Мира.

Напомним

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве с пометкой "естественная смерть". Экспертиза установила, что смерть нардепа наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

В данный момент ожидаются результаты еще ряда экспертиз. Правоохранители не исключают, что причиной смерти могло быть отравление , в том числе и посторонним лицом. В МВД подтвердили , что в крови нардепа Полякова был метадон

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