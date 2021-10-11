Сьогодні відбудеться прощання з нардепом Поляковим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Прощання з нардепом Антоном Поляковим відбудеться 11 жовтня в Чернігові. Про це йдеться на його фейсбук-сторінці, пише УНН.
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Попрощатися з народним депутатом України можна буде з 10 ранку у Чернігівському обласному філармонійному центрі на проспекті Миру.
Нагадаємо
33-річного народного депутата Антона Полякова в ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою “природна смерть”. Експертиза встановила, що смерть нардепа наступила через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.
В даний момент очікуються результати ще ряду експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння, в тому числі і сторонньою особою. В МВС підтвердили, що в крові нардепа Полякова був метадон