Сьогодні відбудеться прощання з нардепом Поляковим

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Попрощатися з народним депутатом України можна буде з 10 ранку у Чернігівському обласному філармонійному центрі на проспекті Миру.

Нагадаємо

33-річного народного депутата Антона Полякова в ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою “природна смерть”. Експертиза встановила, що смерть нардепа наступила через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

В даний момент очікуються результати ще ряду експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння, в тому числі і сторонньою особою. В МВС підтвердили, що в крові нардепа Полякова був метадон