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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

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17 березня, 09:48 • 158903 перегляди

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Сьогодні відбудеться прощання з нардепом Поляковим

Сьогодні відбудеться прощання з нардепом Поляковим

Київ • УНН

 • 46456 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Прощання з нардепом Антоном Поляковим відбудеться 11 жовтня в Чернігові. Про це йдеться на його фейсбук-сторінці, пише УНН.

Деталі

Попрощатися з народним депутатом України можна буде з 10 ранку у Чернігівському обласному філармонійному центрі на проспекті Миру. 

Нагадаємо

33-річного народного депутата Антона Полякова в ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою “природна смерть”. Експертиза встановила, що смерть нардепа наступила через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

В даний момент очікуються результати ще ряду експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння, в тому числі і сторонньою особою. В МВС підтвердили, що в крові нардепа Полякова був метадон

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