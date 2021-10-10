В МВС підтвердили, що в крові нардепа Полякова був метадон

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“Судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого є крім алкоголю, невеликої дози (про що повідомив начальник Київської поліції), є також така хімічна речовина як метадон. Але, який саме це був метадон, коли він потрапив в організм відносно часу смерті і, як це могло вплинути на смерть потерпілого — буде встановлено після глибоких досліджень”, — заявив Шевченко.

Він також наголосив, що наразі слідство розглядає версію, як самостійного прийому цих речовин Поляковим так і версію, що його було отруєно. Однак підозри у справі ще нікому не вручені.

Нагадаємо

33-річного народного депутата Антона Полякова в ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство з позначкою “природна смерть”. Експертиза встановила, що смерть нардепа наступила через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

В даний момент очікуються результати ще ряду експертиз. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути отруєння, в тому числі і сторонньою особою.