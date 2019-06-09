Сегодня состоится финал Лиги наций УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня футбольная сборная Португалии примет в Порту сборную Нидерландов в первом финале Лиги Наций УЕФА, сообщает УНН.
Матч начнется в 21:45 (по киевскому времени).
Португалия - Нидерланды
9 июня, 21:45. Порту, стадион Драгау
Главный арбитр: Ундиано Мальенко (Испания)
Это первый в истории финал турнира Лига Наций.
Финансовое вознаграждение от победы в турнире выглядит следующим образом: первое место - 10,5 млн евро; второй место - 9 млн евро; 3-е место - 8 млн евро; четвёртого место - 7 млн евро.
Также добавим, что все четыре сборные, которые вышли в финала (Португалия, Нидерланды, Швейцария и Англия) уже получили путевки в финальную часть Евро-2020.