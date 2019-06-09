Сьогодні відбудеться фінал Ліги націй УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Сьогодні футбольна збірна Португалії прийматиме в Порту збірну Нідерландів у першому фіналі Ліги Націй УЄФА, повідомляє УНН.
Матч почнеться о 21:45 (за київським часом).
Португалія - Нідерланди
9 червня, 21:45. Порту, стадіон Драгау
Головний арбітр: Ундіано Мальєнко (Іспанія)
Це перший в історії фінал турніру Ліга Націй.
Фінансова винагорода від перемоги в турнірі виглядає наступним чином: 1-е місце - 10,5 млн євро; 2-е місце - 9 млн євро; 3-е місце - 8 млн євро; 4-е місце - 7 млн євро.
Також додамо, що всі чотири збірні, які вийшли до фіналу (Португалія, Нідерланди, Швейцарія та Англія) вже отримали путівки до фінальної частини Євро-2020.