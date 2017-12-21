Сегодня в Украину приедет с рабочим визитом Фриланд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня с рабочим визитом в Украину приедет министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
Визит Х.Фриланд в Украине продлится 21-22 декабря.
В частности, в четверг 21 декабря в 18:45 состоится пресс-конференция министров иностранных дел Украины и Канады Павла Климкина и Христи Фриланд.
Как сообщал УНН, Х.Фриланд в рамках визита в Украину расскажет о поддержке Канадой украинских интересов во время следующего заседания Большой семерки.