Сегодня в Украину приедет с рабочим визитом Фриланд

Визит Х.Фриланд в Украине продлится 21-22 декабря.

В частности, в четверг 21 декабря в 18:45 состоится пресс-конференция министров иностранных дел Украины и Канады Павла Климкина и Христи Фриланд.

Как сообщал УНН, Х.Фриланд в рамках визита в Украину расскажет о поддержке Канадой украинских интересов во время следующего заседания Большой семерки.