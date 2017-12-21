Сьогодні в Україну приїде з робочим візитом Фріланд
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні з робочим візитом в Україну приїде міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.
Візит Х.Фріланд в Україну триватиме 21-22 грудня.
Зокрема, у четвер 21 грудня о 18:45 відбудеться прес-конференція міністрів закордонних справ України і Канади Павла Клімкіна і Христі Фріланд.
Як повідомляв УНН, Х.Фріланд у рамках візиту в Україну розповість про підтримку Канадою українських інтересів під час наступного засідання Великої сімки.