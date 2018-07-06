Сегодня в Украину придет дождливый атмосферный фронт

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня в Украине атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях Украины дожди и грозы. На остальной территории ожидается сухая погода. Температура воздуха составит 25-30 градусов выше нуля. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.