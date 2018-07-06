Сегодня в Украину придет дождливый атмосферный фронт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня в Украине атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях Украины дожди и грозы. На остальной территории ожидается сухая погода. Температура воздуха составит 25-30 градусов выше нуля. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
В западных областях пройдут дожди и грозы. Температура воздуха днем 25-28 градусов тепла.
В северных областях - местами дожди и грозы. Температура воздуха днем 25-28 градусов тепла.
В восточных областях существенных осадков маловероятны. Температура воздуха днем 25-29 градусов выше нуля.
В центральных областях - без существенных осадков. Температура воздуха днем 23-29 градусов выше нуля.
На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем 25-30 градусов выше нуля.