Сьогодні в Україну прийде дощовий атмосферний фронт

КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні в Україні атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях України дощі та грози. На решті території очікується суха погода. Температура повітря становитиме 25-30 градусів вище нуля. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.