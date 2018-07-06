Сьогодні в Україну прийде дощовий атмосферний фронт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні в Україні атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях України дощі та грози. На решті території очікується суха погода. Температура повітря становитиме 25-30 градусів вище нуля. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
У західних областях пройдуть дощі та грози. Температура повітря вдень 25-28 градусів тепла.
У північних областях - місцями дощі та грози. Температура повітря вдень 25-28 градусів тепла.
У східних областях істотні опади малоймовірні. Температура повітря вдень 25-29 градусів вище нуля.
У центральних областях - без істотних опадів. Температура повітря вдень 23-29 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.