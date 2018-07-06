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25 березня, 17:08 • 53408 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 109289 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102631 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 130549 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106299 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120741 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161141 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 190138 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295715 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167324 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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Сьогодні в Україну прийде дощовий атмосферний фронт

Сьогодні в Україну прийде дощовий атмосферний фронт

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні в Україні атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях України дощі та грози. На решті території очікується суха погода. Температура повітря становитиме 25-30 градусів вище нуля. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

У західних областях пройдуть дощі та грози. Температура повітря вдень 25-28 градусів тепла.

У північних областях - місцями дощі та грози. Температура повітря вдень 25-28 градусів тепла.

У східних областях істотні опади малоймовірні. Температура повітря вдень 25-29 градусів вище нуля.

У центральних областях - без істотних опадів. Температура повітря вдень 23-29 градусів вище нуля.

На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.

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