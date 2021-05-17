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Сегодня в Украине ожидается поставка партии вакцины Pfizer

Киев • УНН

 • 16194 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня ожидается поставка очередной партии вакцины Pfizer. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует УНН.

Сегодня в Украине ожидается поставка партии вакцины Pfizer

Цитата:

"С понедельника к нам начинает приходить Pfizer. Мы получили подтверждение, думаем, что никаких сбоев не будет. Уже 17 мая она начинает приходить: сначала по COVAX, затем по прямому контракту со следующей недели. И мы ожидаем AstraZeneca как по COVAX, так и долги по Covishield (то, что нам обещали) ", - рассказал Степанов.

Детали

Все новые поставки доз вакцин сразу направятся в регионы, отметил министр Степанов, "потому что наша цель, чтобы как можно больше людей получило вакцину".

"Вакцина должна находиться не на складах, а в кабинетах прививок", - резюмировал он.

До конца года Украина уже гарантирована должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca / CoviShield, 1900000 доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украине уже доставили 1 млн 215 тыс. Доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. Доз вакцины AstraZeneca / Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. AstraZeneca-SKBio и 117 тыс. Доз Comirnaty / Pfizer.

Дополнение

Как писал УНН, на этой неделе в Минздраве сообщили , что пункты прививки в Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca, предназначенную для первой дозы.

По данным Минздрава, 3638 человек привито против COVID-19 за сутки 14 мая 2021 в Украине. 936499 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 13 661 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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