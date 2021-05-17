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Сьогодні в Україні очікується поставка партії вакцини Pfizer

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні очікується поставка чергової партії вакцини Pfizer. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує УНН.

Сьогодні в Україні очікується поставка партії вакцини Pfizer

Цитата:

“З понеділка до нас починає приходити Pfizer. Ми отримали підтвердження, думаємо, що ніяких збоїв не буде. Вже 17 травня вона починає приходити: спочатку по COVAX, потім по прямому контракту з наступного тижня. І ми очікуємо AstraZeneca як по COVAX, так і борги по Covishield (те, що нам обіцяли)”, — розповів Степанов.

Деталі

Усі нові поставки доз вакцин одразу направляться у регіони, зазначив міністр Степанов, “тому що наша мета, щоб якнайбільше людей отримало вакцину”.

“Вакцина повинна знаходитися не на складах, а в кабінетах щеплень”, — резюмував він.

До кінця року Україна вже гарантована повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз — AstraZeneca/CoviShield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в рамках міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio та 117 тис. доз Comirnaty/Pfizer.

Доповнення

Як писав УНН, цього тижня у МОЗ повідомили, що пункти щеплення в Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca, призначену для першої дози.

За даними МОЗ, 3 638 людей щеплено проти COVID-19 за добу 14 травня 2021 року в Україні. 936 499 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як в Україні будуть щеплювати освітян від COVID-19: алгоритм

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