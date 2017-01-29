Сегодня в Украине почтят память Героев Крут
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня в Украине торжественно почтят память Героев Крут, передает УНН.
В связи с этим памятным днем по всей Украине пройдет ряд торжественных мероприятий.
В частности, Президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к Памятному Кресту Героям Крут. Торжество запланировано на 11:30 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к Памятному Кресту Героям Крут на площади Андрея Первозванного.