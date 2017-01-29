Сьогодні в Україні вшанують пам’ять Героїв Крут

У зв’язку з цим пам’ятним днем по всій Україні пройде низка урочистих заходів.

Зокрема Президент України Петро Порошенко візьме участь в урочистій церемонії покладання квітів до Пам’ятногоХреста Героям Крут. Урочистість запланована на 11:30 Президент України Петро Порошенко візьме участь в урочистій церемонії покладання квітів до Пам’ятного Хреста Героям Крут на площі Андрія Первозваного.