Сегодня в Украине сухо и жарко

"28 августа переменная облачность. Без осадков", - указали синоптики.

Ветер северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и побережье морей 17-22°; днем 23-28°, в западных, южных и Днепропетровской областях 29-33°.

Напомним, 29-30 августа на Левобережье ожидается снижение температуры на 2-4°.