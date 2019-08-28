Сегодня в Украине сухо и жарко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Украине в среду, 28 августа, ожидается погода без осадков, температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"28 августа переменная облачность. Без осадков", - указали синоптики.
Ветер северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и побережье морей 17-22°; днем 23-28°, в западных, южных и Днепропетровской областях 29-33°.
Напомним, 29-30 августа на Левобережье ожидается снижение температуры на 2-4°.