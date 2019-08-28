Сьогодні в Україні сухо і спекотно
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Україні у середу, 28 серпня, очікується погода без опадів, температура повітря сягатиме 33 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"28 серпня невелика хмарність. Без опадів", - вказали синоптики.
Вітер північно-східний (на заході країни - південно-східний), 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та узбережжі морів 17-22°; вдень 23-28°, у західних, південних і Дніпропетровській областях 29-33°.
Нагадаємо, 29-30 серпня на Лівобережжі очікується зниження температури на 2-4°.