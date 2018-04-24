Сегодня в Украине работает 504 опорные школы - Зубко

"У нас сегодня 504 опорные школы, они уже имеют к себе присоединены 970 филиалов. Если сравнить, когда мы начинали, то в 2016 году их было 137 - уже к ним дополнительно присоединились 367 (опорных школ - ред.). За полтора года - это нормальный темп", - сообщил Г.Зубко.

Он добавил, что лидерами в внедрении опорных школ в Украине являются: Кировоградская - 66, Львовская - 44, Житомирская - 36, Киевская - 34 и Черниговская области - 30 школ.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины утвердил порядок и критерии предоставления высшему учебному заведению статуса национального, подтверждения или лишения этого статуса.