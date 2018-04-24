Сьогодні в Україні працює 504 опорні школи – Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогоднішній день в Україні працює 504 опорні школи, до яких приєднано 970 філій. Про це під час селекторної наради заявив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
"У нас сьогодні 504 опорні школи, вони вже мають до себе приєднані 970 філій. Якщо порівняти, коли ми починали, то в 2016 році їх було 137 – вже до них додатково доєдналось 367 (опорних шкіл – ред.). За півтора року – це є нормальний темп", - повідомив Г.Зубко.
Він додав, що лідерами впроваджені опорних шкіл в Україні є: Кіровоградська - 66, Львівська - 44, Житомирська - 36, Київська - 34 та Чернігівська області - 30 шкіл.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України затвердив порядок та критерії надання вищому навчальному закладу статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу.