Сегодня в Украине воздух прогреется до +32

В западных областях существенных осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​24-28, на Закарпатье до 30 градусов тепла.

В северных областях - преимущественно без осадков, лишь местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем ​​25-29 градусов тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​28-33 градуса выше нуля.

В центральных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​25-30 градусов выше нуля.

На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​27-33 градуса выше нуля.