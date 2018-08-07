Сегодня в Украине воздух прогреется до +32
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня в Украине антициклон по имени Йоханнес приведет преимущественно сухую погоду. Осадков не ожидается, лишь на севере возможны отдельные дожди и грозы. Температура воздуха в дневные часы составит 24-29 градусов тепла, на юге и востоке +27 +33 градусов. Ночью ожидается 14-23 градуса тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных областях существенных осадков не предвидится. Температура воздуха днем 24-28, на Закарпатье до 30 градусов тепла.
В северных областях - преимущественно без осадков, лишь местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем 28-33 градуса выше нуля.
В центральных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 25-30 градусов выше нуля.
На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем 27-33 градуса выше нуля.