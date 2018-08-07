Сьогодні в Україні повітря прогріється до +32°C
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні в Україні антициклон на ім'я Йоганнес зумовить переважно суху погоду. Опадів не очікується, лише на півночі можливі окремі дощі та грози. Температура повітря у денні години становитиме 24-29 градусів тепла, на півдні та сході +27+33 градусів. Вночі очікується 14-23 градуси тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях істотних опадів не передбачається. Температура повітря вдень 24-28, на Закарпатті до 30 градусів тепла.
У північних областях — переважно без опадів, лише місцями пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень 25-29 градусів тепла.
У східних областях — без опадів. Температура повітря вдень 28-33 градуси вище нуля.
У центральних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не передбачається. Температура повітря вдень 27-33 градуси вище нуля.