Сегодня в Украине преимущественно без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В субботу, 2 марта, в Украине преимущественно без осадков. Температура воздуха днем достигнет 2 градусов тепла на большинстве территории страны, 6 градусов с отметкой "плюс" на Закарпатье и крайнем юге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"2 марта в Украине без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег", - сообщили синоптики.
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Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны днем 1-6° тепла.
Напомним, на следующей неделе морозы будут только ночью.