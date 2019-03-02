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Сьогодні в Україні переважно без опадів

Київ • УНН

 • 12926 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У суботу, 2 березня, в Україні переважно без опадів. Температура повітря вдень сягне 2 градусів тепла на більшості території країни, 6 градусів із позначкою "плюс" на Закарпатті та крайньому півдні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Сьогодні в Україні переважно без опадів

"2 березня в Україні без опадів, лише у східних та Сумській областях, вночі і в Карпатському регіоні місцями невеликий сніг", - повідомили синоптики.

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Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень 1-6° тепла.

Нагадаємо, на наступному тижні морози будуть тільки вночі.

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