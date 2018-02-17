Сегодня в Украине будет преобладать теплая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня в Украине будет преобладать теплая погода. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.
В течение дня температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 4 тепла, на юге 4-7 градусов тепла. Ночью ожидается 0-6 градусов мороза.
Так, 17 февраля снег и мокрый снег пройдет в восточных областях, также осадки ожидаются на востоке и западе Украины.
На дорогах гололедица.
В Киеве в выходные существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 2-5 мороза, днем около нуля.
Ветер в Украине северо-восточный, 5-12 м/с.