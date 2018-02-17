Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.
Протягом дня температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 4 тепла, на півдні 4-7 градусів тепла. Вночі очікується 0-6 градусів морозу.
Так, 17 лютого сніг та мокрий сніг пройде у східних областях, також опади очікуються на сході та заході України.
На дорогах ожеледиця.
У Києві впродовж вихідних суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 2-5 морозу, вдень близько нуля.
Вітер в Україні північно-східний, 5-12 м/с.