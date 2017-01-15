Сегодня в Украине будет господствовать облачная с прояснениями погода
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Украине в этот день будет облачно с прояснениями. На Левобережье, ночью и в южных областях мокрый снег и дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Ясно. На Левобережье, ночью и в южных областях мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без осадков",- говорится в сообщении.
На дорогах будет гололедица. Ветер западный, 5-10 м / с (в восточных областях юго-восточный, 7-12 м / с, ночью и утром порывы 15-20 м / с).
Температура ночью и днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, ночью в западной части и Винницкой области 5-10 ° мороза; днем на крайнем юге 3-6 ° тепла.