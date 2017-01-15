Сьогодні в Україні пануватиме хмарна з проясненнями погода
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. В Україні цього дня буде хмарно з проясненнями. На Лівобережжі, вночі і в південних областях мокрий сніг та дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Хмарно з проясненнями. На Лівобережжі, вночі і в південних областях мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь; на решті території без опадів”. йдеться в повідомленнні.
На дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с (у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с).
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі у західній частині та Вінниччині 5-10° морозу; вдень на крайньому півдні 3-6° тепла.