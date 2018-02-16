Сегодня в Украине ожидается теплая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается небольшой снег, в южной части с дождем, лишь на западе, днем и на юге страны без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.
Температура воздуха повысится днем до 1-5 градусов тепла, на юге до 5-11 градусов тепла.
В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха днем 0-3 градуса тепла.
В северных областях - местами снег. Температура воздуха днем около нуля.
В восточных областях пройдет снег. Температура воздуха днем от 3 мороза до 2 тепла.
В центральной части ожидается влажная погода. Температура воздуха днем 0-4 градуса тепла.
На юге Украины - без существу осадков. Температура воздуха днем 3-6, в Крыму 5-11 градусов тепла.