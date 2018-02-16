Сегодня в Украине ожидается теплая погода

Температура воздуха повысится днем ​​до 1-5 градусов тепла, на юге до 5-11 градусов тепла.

В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха днем ​​0-3 градуса тепла.

В северных областях - местами снег. Температура воздуха днем ​​около нуля.

В восточных областях пройдет снег. Температура воздуха днем ​​от 3 мороза до 2 тепла.

В центральной части ожидается влажная погода. Температура воздуха днем ​​0-4 градуса тепла.

На юге Украины - без существу осадков. Температура воздуха днем ​​3-6, в Крыму 5-11 градусов тепла.