Сьогодні в Україні очікується тепла погода
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні в Україні очікується невеликий сніг, у південній частині з дощем, лише на заході, вдень і на півдні країни без істотних опадів. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.
Температура повітря підвищиться вдень до 1-5 градусів тепла, на півдні до 5-11 градусів тепла.
У західних областях опадів не очікується. Температура повітря вдень 0-3 градуси тепла.
У північних областях - місцями сніг. Температура повітря вдень близько нуля.
У східних областях пройде сніг. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 тепла.
У центральній частині очікується волога погода. Температура повітря вдень 0-4 градуси тепла.
На півдні України - без істотих опадів. Температура повітря вдень 3-6, в Криму 5-11 градусів тепла.