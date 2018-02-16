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Сьогодні в Україні очікується тепла погода

Сьогодні в Україні очікується тепла погода

Київ • УНН

 • 8071 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні в Україні очікується невеликий сніг, у південній частині з дощем, лише на заході, вдень і на півдні країни без істотних опадів. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.

Температура повітря підвищиться вдень до 1-5 градусів тепла, на півдні до 5-11 градусів тепла. 

У західних областях опадів не очікується. Температура повітря вдень 0-3 градуси тепла.

У північних областях - місцями сніг. Температура повітря вдень близько нуля.

У східних областях пройде сніг. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 тепла.

У центральній частині очікується волога погода. Температура повітря вдень 0-4 градуси тепла.

На півдні України - без істотих опадів. Температура повітря вдень 3-6, в Криму 5-11 градусів тепла.

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