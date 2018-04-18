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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине ожидается похолодание

Киев • УНН

 • 9600 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня в Украине ожидается похолодание. В дневные часы температура воздуха составит 12-18 градусов тепла, местами на юге и юго-востоке 19-23 градуса тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается похолодание

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в северных, днем ​​и в восточных областях отдельные порывы 15-18 м/с.

В западных областях днем ​​без осадков Температура воздуха ночью 7-13 тепла, днем ​​15-18 градусов тепла.

В северных областях днем ​​без осадков. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем ​​10-16 градусов тепла.

В восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха днем ​​18-22 градуса тепла, на Харьковщине похолодает до 12-16 градусов тепла.

В центральной части - местами дош. Температура воздуха днем ​​14-19 градусов тепла.

На юге Украины - без существенных осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Температура воздуха днем ​​20-24 тепла, на побережье 15-18 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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