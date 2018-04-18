Сегодня в Украине ожидается похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня в Украине ожидается похолодание. В дневные часы температура воздуха составит 12-18 градусов тепла, местами на юге и юго-востоке 19-23 градуса тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в северных, днем и в восточных областях отдельные порывы 15-18 м/с.
В западных областях днем без осадков Температура воздуха ночью 7-13 тепла, днем 15-18 градусов тепла.
В северных областях днем без осадков. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем 10-16 градусов тепла.
В восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха днем 18-22 градуса тепла, на Харьковщине похолодает до 12-16 градусов тепла.
В центральной части - местами дош. Температура воздуха днем 14-19 градусов тепла.
На юге Украины - без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха днем 20-24 тепла, на побережье 15-18 градусов тепла.