Сьогодні в Україні очікується похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні в Україні очікується похолодання. У денні години температура повітря становитиме 12-18 градусів тепла, місцями на півдні та на південному сході 19-23 градуси тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у північних, вдень і в східних областях окремі пориви 15-18 м/с.
У західних областях вдень без опадів Температура повітря вночі 7-13 тепла, вдень 15-18 градусів тепла.
У північних областях вдень без опадів. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 10-16 градусів тепла.
У східних областях пройдуть дощі. Температура повітря вдень 18-22 градуси тепла, на Харківщині похолодає до 12-16 градусів тепла.
У центральній частині - місцями дош. Температура повітря вдень 14-19 градусів тепла.
На півдні України - без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вдень 20-24 тепла, на узбережжях 15-18 градусів тепла.