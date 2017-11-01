Сегодня в Украине ожидается мокрый снег с дождем
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня в Украине синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“1 ноября в Украине небольшой мокрый снег, днем с дождем”, — говорится в сообщении.
Ветер синоптики прогнозируют западный, со скоростью 7-12 м / с. На Левобережье местами ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.
Температура установится на уровне 2-7 ° тепла, в южной части местами — 8-11 °.
“На высокогорье Карпат временами небольшой снег”, — говорится в сообщении.
Там синоптики прогнозируют нулевую температуру.