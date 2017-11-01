Сегодня в Украине ожидается мокрый снег с дождем

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33275 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100196 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151602 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114555 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115344 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111823 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103783 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106907 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103431 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152398 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Сегодня в Украине ожидается мокрый снег с дождем

Сегодня в Украине ожидается мокрый снег с дождем

Киев  •  УНН

 • 8846 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня в Украине синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“1 ноября в Украине небольшой мокрый снег, днем ​​с дождем”, — говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют западный, со скоростью 7-12 м / с. На Левобережье местами ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.

Температура установится на уровне 2-7 ° тепла, в южной части местами — 8-11 °.

“На высокогорье Карпат временами небольшой снег”, — говорится в сообщении.

Там синоптики прогнозируют нулевую температуру.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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