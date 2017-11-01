Сьогодні в Україні очікується мокрий сніг з дощем
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні в Україні синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг з дощем, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“1 листопада в Україні невеликий мокрий сніг, вдень з дощем”, — йдеться в повідомленні.
Вітер синоптики прогнозують західний, зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі місцями очікуються пориви зі швидкістю 15-20 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 2-7° тепла, в південній частині подекуди — 8-11°.
“На високогір’ї Карпат часом невеликий сніг”, — зазначено в повідомленні.
Там синоптики прогнозують нульову температуру.