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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине ожидается мокрый снег

Киев • УНН

 • 13694 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня утром по всей территории Украины, кроме юга, ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается мокрый снег

Столбики термометров в течение суток будут варьироваться внутри -3 ... 0 ° С.

Ветер западный, юго-западный, 1-5 м / с с порывами до 10-11 м / с.

Солнце взойдет в 07:56, а зайдет в 15:57. Продолжительность дня составит 8:00 1 минуту.

Водителям следует быть осторожными: на дорогах ожидается гололедица и тающего снег.

Как отмечало УНН, начиная с 24 декабря, дневные температуры по всей территории Украины будут выше нуля.

Украинские Национальные Новости

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