Сегодня в Украине ожидается мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня утром по всей территории Украины, кроме юга, ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Столбики термометров в течение суток будут варьироваться внутри -3 ... 0 ° С.
Ветер западный, юго-западный, 1-5 м / с с порывами до 10-11 м / с.
Солнце взойдет в 07:56, а зайдет в 15:57. Продолжительность дня составит 8:00 1 минуту.
Водителям следует быть осторожными: на дорогах ожидается гололедица и тающего снег.
Как отмечало УНН, начиная с 24 декабря, дневные температуры по всей территории Украины будут выше нуля.