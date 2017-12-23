Сьогодні в Україні очікується мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Сьогодні вранці по всій території України, окрім півдня, очікується невеликий мокрий сніг. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Стовпчики термометрів протягом доби будуть варіюватися в межах -3 ... 0 °С.
Вітер західний, південно-західний, 1-5 м/с з поривами до 10-11 м/с.
Сонце зійде о 07:56, а зайде о 15:57. Тривалість дня становитиме 8 годин 1 хвилину.
Водіям слід бути обережними: на дорогах очікується ожеледиця і таючий сніг.
Як зазначало УНН, починаючи з 24 грудня, денні температури по всій території України будуть вище нуля.