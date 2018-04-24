Сегодня в Украине функционируют 514 инклюзивных классов

"Для нас важно, что уже 514 классов (инклюзивного образования - ред.) уже функционируют. Я могу сказать, что более 2000 учеников с особыми потребностями уже учатся в таких школах ", - сообщил Г.Зубко.

Министр добавил, что для детей с особыми потребностями в 2018 году государство выделило более 300 млн гривен.

"По созданию инклюзивного-ресурсных центров - в прошлом году их было открыто уже 112 ... В этом году запланировано около открыть 500", - резюмировал Г.Зубко.

Как сообщал УНН, в 2018 году на финансирование изменений в учебном процессе в Государственном бюджете предусмотрено почти 1 млрд гривен.