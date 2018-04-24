Сьогодні в Україні функціонують 514 інклюзивних класів

КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогоднішній день в Україні функціонують 514 інклюзивних класів, де навчаються більше 2 тисяч учнів з особливими потребами. Про це під час селекторної наради заявив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.