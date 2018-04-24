Сьогодні в Україні функціонують 514 інклюзивних класів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогоднішній день в Україні функціонують 514 інклюзивних класів, де навчаються більше 2 тисяч учнів з особливими потребами. Про це під час селекторної наради заявив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Для нас є важливим, що вже 514 класів (інклюзивної освіти — ред.) вже функціонують. Я можу сказати, що понад 2 тисячі учнів з особливими потребами вже навчаються в таких школах”, — повідомив Г.Зубко.
Міністр додав, що для дітей з особливими потребами в 2018 році держава виділила більше 300 млн гривень.
“По створенню інклюзивно-ресурсних центрів — минулого року їх було відкрито вже 112... Цього року заплановано біля відкрити 500”, — резюмував Г.Зубко.
Як повідомляв УНН, в 2018 році на фінансування змін у навчальному процесі в Державному бюджеті передбачено майже 1 млрд гривень.