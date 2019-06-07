Сегодня в Украине до 30 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Украине в пятницу, 7 июня, будет дождливая погода, воздух местами прогреется до 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"7 июня в западных, Винницкой, Житомирской и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в западной части 22-27°.
Напомним, следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары.