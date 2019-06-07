Сьогодні в Україні до 30 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В Україні у п'ятницю, 7 червня, буде дощова погода, повітря місцями прогріється до 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"7 червня у західних, Вінницькій, Житомирській та Одеській областях короткочасні дощі, грози, місцями значні дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с; на решті території місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у західній частині 22-27°.
Нагадаємо, наступний тиждень розпочнеться з гроз та 30-градусної спеки.